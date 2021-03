Folkeskolerne åbner yderligere efter påskeferien

- Hvor er det dog dejligt, at vi nu får alle vores elever tilbage i skole. Jeg ved, at vores medarbejdere og ledere glæder sig helt vildt til at kunne være mere sammen med eleverne igen. Det er de enkelte skoler og klubber, der konkret planlægger, hvordan eleverne møder igen efter påske. Så jeg vil opfordre forældre til at følge med på Aula, hvor det bliver meldt ud, hvordan de tager imod børnene igen efter påske, siger Roskilde Kommunes skolechef Søren Kokholm.

For elever over 12 år er der tilbud om test på skolen to gange om ugen. Nærmere information for hver skole oplyses på Aula. Der opfordres til, at elever ved fremmøde efter påske har et negativ testresultat, der højst er 72 timer gammelt.