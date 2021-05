Se billedserie Tidligere års torsdags-træf foran Vikingeskibsmuseet er det rene vand i forhold til, når Tour de France-villagen rykker ind.

Folkemøde om Tour-starten: Kapler har travlt med optakt

Roskilde - 13. maj 2021

Når Roskilde skal være startby for den første egentlige landevejs-etape lørdag den 2. juli 2022, kræver det store forberedelser, som nu atter går i gang for alvor med et stort folkemøde for alle interesserede efter sommerferien i år.

Pernille Kapler, der er kommunens Tour-koordinator, har arbejdet videre med en række praktiske forberedelser bag kulisserne under den lange corona-nedlukning.

Men nu tager hun for alvor fat, sammen med en række andre personer, der indgår i projektet. Det gælder bl.a. den politiske følgegruppe, som består af borgmester Tomas Breddam (S), formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen (S), formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov (K) og som repræsentant for Økonomiudvalget Jette Tjørnelund (V).

Sammen med en kernegruppe af frivillige har Pernille Kapler samtidig arbejdet videre med en række af de ideer, der kom frem ved et tidligere folkemøde på Festival Højskolen.

Men nu ønsker de altså igen at få ideer fra folk i Roskilde, efter at kommunen har besluttet sig til, at arrangementet her i byen i høj grad skal være præget af de mange lokale frivillige.

Praktisk opmåling

Tour de France, der er verdens største sportsbegivenhed i alle år uden OL eller VM, ejes af firmaet Amaury Sport Organisation, som også har den store sportsavis L'Equipe samt forårsklassikere som Liège-Bastogne-Liège og Paris-Roubaix.

På et tidspunkt før sommerferien skal deres eksperter foretage de praktiske opmålinger om, hvordan Roskilde skal indrettes som startby.

Den såkaldte 'village' (startbyen), hvor ryttere, holdenes mange hjælpere og de flere tusinde pressefolk mødes inden starten, skal indrettes foran Vikingeskibsmuseet, så hele Sct. Clara Vej også bliver afspærret. Det sker bl.a. for at få plads til de mange busser fra de op mod 25 deltagende hold.

Fra museet triller feltet op ad Maglekildebakken til Stændertorvet, hvorfra den officielle start foregår ved foden af domkirken, så det historiske Roskilde kommer rigtig til sin ret over millioner af tv-skærme i hele verden.

Derfra kører feltet så i mageligt tempo mod øst og kommer til Østre Ringvej ud for Astersvej, hvor direktøren for La Sociéte du Tour de France, Christian Prudhomme, så giver løbet frit.

På denne del af ruten kommer feltet også lige forbi Dyrskuepladsen, hvor Festivalen forhåbentlig er godt igang med at afvikle sit efterhånden to år forsinkede 50 års jubilæum.

Godt samarbejde

Pernille Kapler er glad for det gode samarbejde med de øvrige sjællandske kommuner, hvor denne etape kører igennem lørdag den 2. juli 2022.

Det gælder naboerne i Lejre, hvor feltet skal gennem forbi Ledreborg Slot, Gl. Lejre, Kornerup, Rye, og kører over Munkholmbroen ved Bramsnæsvig.

Så følger turen gennem kommunerne Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Slagelse før turen over Storebælts-broen til målet i Nyborg.

I Odsherrede venter pæne bakker, men et afgørende argument for Tour-chef Prudhomme for at lægge løbets start, Le Grand Départ, i Danmark er turen over broen. Her håber de at en god sidevind kan skabe en tidlig splittelse i feltet allerede på 2. etape.

Udstilling i Snæversti

Som en del af den kommende optakt bliver der udstilling om Tour de France i Snæversti, hvor de faste historiske motiver byttes ud med informationer om cykelsporten.

Pernille Kapler lover i øvrigt, at der i den kommende tid vil kommer langt flere informationer om Tour-starten fra Roskilde.