Ungdommens Folkemøde holdes ikke i Valbyparken i år, men tager i stedet ud i landet og kommer blandt andet til Roskilde den 3. november. Folkemødet har de seneste år lånt Roskilde Festivals Rising-scene til arrangementet.

Folkemøde for unge kommer til Roskilde

Roskilde - 02. juni 2020 kl. 18:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige som Folkemødet på Bornholm i år er aflyst, bliver der heller ikke noget Ungdommens Folkemøde i Valbyparken i september. Det betyder dog ikke, at de unge går glip af demokratifestivalen, for den kommer i stedet ud til dem. Ungdommens Folkemøde har nemlig besluttet at lave »Ungdommens Folkemøde på hjul«, der består af otte festivaler landet over.

En af dem holdes i Roskilde Kommune tirsdag den 3. november, nærmere bestemt i Roskilde Kongrescenter.

- Roskilde Kommune står for os som en kommune med et mangfoldigt og spirende ungdomsmiljø. Vi glæder os til at samle unge fra de mange forskellige uddannelsesinstitutioner, bygge bro og skabe fællesskab blandt ungdommen i kommunen - og til at give alle deltagerne muligheden for at tale direkte til deres borgmester og andre aktører om deres ønsker, drømme, visioner, frustrationer og håb. Vi vil skabe et rum, hvor Roskildes ungdom kan kræve sin stemme hørt - og handlet på, fortæller Emilie Torp, der er projektleder på Ungdommens Folkemøde på Hjul.

Ungdommens Folkemøde vil i Roskilde blandt andet have deres overdimensionerede Ølkasse med og invitere Roskildes unge til at indtage scenen og udtrykke deres holdninger. Her inviteres lokale politikere og samfundsaktører også op. På festivaldagen vil lokale og nationale organisationer være repræsenteret, der både indgår i dialog med deltagerne og afholder workshops, hvor de og deltagerne arbejder med en samfundsudfordring. I mellem alle aktiviteterne vil der være godt fyldt op med steder, deltagerne kan sætte sit aftryk, i form af afstemninger, brevskriverier og kunstinstallationer.

Ungdommens Folkemøde vil også medbringe en Borgmesterstol, hvor Tomas Breddam (S), borgmester i Roskilde Kommune, vil lytte til og tale med kommunens unge om deres ønsker for kommunens fremtid.

- Unge skal inddrages og tages seriøst, og jeg ved fra erfaringer med Roskilde Kommunes Ungebyråd, at mange unge gerne vil engagere sig og være med til at præge det samfund, som de er en del af. Jeg glæder mig derfor meget til at være med til den demokratiske vitaminindsprøjtning, som Ungdommens Folkemøde er garant for, siger Tomas Breddam.

Sidst på dagen vil der blive samlet op på de indtryk, Tomas Breddam har fået i løbet af dagen.

Roskilde er et af 8 steder der besøges i november, og formålet med projektet er at komme ud til unge i hele landet, hvor festivalen vil have stop i alle landets fem regioner. Ungdommens Folkemøde på Hjul afholdes desuden i Nyborg, Esbjerg, Silkeborg, Aalborg og København, og turen løber over tre uger til november. Det samlede forventede deltagerantal for Ungdommens Folkemøde på hjuls besøg i Roskilde Kommune er op mod 1000 unge.

