Kaj Bollmann foran Jyllinge Kirke, hvor kirkegængerne ikke er vendt tilbage i vanlig stil. Præsten tror, at normaltilstanden vender tilbage, men nok heller ikke mere end det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Folkekirkepræst håber at nå det gamle niveau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Folkekirkepræst håber at nå det gamle niveau

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Der er ikke samme strømning mod folkekirken, som flere frikirker oplever i kølvandet på coronanedlukningen.

Læs også: Coronakrisen får flere til at søge mod frikirkerne

Medlemstallet i folkekirken er ikke opadgående i Roskilde Domprovsti, men derimod er antallet af begravelser eller bisættelser med en præst fra en frimenighed eller et andet trossamfund firdoblet fra 2019 til 2020.

I Jyllinge Sogn er antallet af kirkegængere stadig nede i en coronabølgedal ifølge sognepræst Kaj Bollmann.

- Vi skal bruge lidt tid til at få det op på normalen igen, og det har vi også tænkt os at gøre. Vi har tænkt os at lave en ekstra indsats i efteråret og lave arrangementer om søndagen med fokus på, at kirken er åben igen, siger.

Stadig en barriere Han mener dog også, det er lidt svært at give et retvisende billede af folks lyst til at gå i kirke nu. Det sætter stadig spor, at mange blev hjemme, da gudstjenesterne kun måtte vare en halv time og skulle være uden sang.

- Vi har stadig begrænsning på antallet, der må være i kirken, og vi ved ikke, hvor mange der afholder sig fra at komme, fordi de ikke tror, der er plads. Jeg mener nok, det vil tage noget tid at komme op på normalen igen, siger præsten.

- Selvom vi har kommunens næststørste kirke i Hellig Kors Kirke, må vi stadig kun være 69 til gudstjeneste i den. Og vi kan ikke have dåb i gudstjenesten, for ofte kommer der mange mennesker, så vi har kun dåb uden for kirken efter gudstjeneste, fortsætter Kaj Bollmann.

Intet boom på vej Han mærker dog en sult efter at komme i gang igen. Nogen opblomstring af kirken efter coronaen forventer han dog ikke.

- Ikke i vores område, for det er en befolkning, der måske nok er berørt af det, der er sket, men det er et familieområde, hvor man klarer sig. Jo, præsterne har kunnet mærke det på den måde, at vi har flere sjælesorgssamtaler. Flere har søgt præsten som en at tale med. Ikke direkte om corona, men barrieren har været lavere for at ringe til præsten og spørge om en samtale, siger Kaj Bollmann.