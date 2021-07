Se billedserie Blot 67,8 procent af indbyggerne i Søndre Sogn er medlem af folkekirken, selv om Jakobskirken gør sig meget i forskellige former for gudstjenester og aktiviteter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Folkekirken er bedre til at holde luft i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Folkekirken er bedre til at holde luft i Roskilde

Roskilde - 22. juli 2021 kl. 12:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det går ned ad bakken for folkekirken, hvor medlemstallet har dalet støt gennem årtier.

For 30 år siden var 90 procent af danskerne medlemmer af folkekirken. I dag er det mindre end 74 procent, og udviklingen har været overordentlig stabil med et lille, jævnt fald fra år til år.

Anderledes ser det ud lokalt. Ikke at folkekirken ligefrem har fået en større tilslutning i Roskilde-området, for det er ikke tilfældet - samtlige sogne i kommunen har oplevet en relativ tilbagegang, og over én kam er faldet på 6,6 procent over de seneste 14 år, hvilket er et par procent mindre end den sivning, der har været fra folkekirken på landsplan. Hvis folkekirken var en ballon, kunne man sige, at den var bedre til at holde luft i Roskilde, end den er i landet som helhed.

Stor forskel

Tilbagegang er der dog - men der er overordentlig stor forskel på, hvor stor tilbagegangen har været fra sogn til sogn.

I faktiske tal er der kommet flere medlemmer til folkekirken i Roskilde - omkring 350 flere siden 2007, idet den senest opgørelse, som findes på Danmarks Statistik, viser, at der er 65.747 medlemmer i år.

Men i samme periode er kommunen vokset med 7762 indbyggere - ved årets begyndelse var der 88.889 indbyggere - så det svagt stigende medlemstal i folkekirken dækker over en forholdsmæssig tilbagegang. Og dén svinger meget, selv inden for kommunegrænsen.

Størst og mindst fald

Fra 2007 og frem til i år er medlemstallet i nogle sogne svundet ind med langt over 10 procent, mens afgangen i andre sogne kun har været halvt så stor.

Det er sognene med V - Vindinge, Vor Frue og Hved-strup - hvor sivningen fra kirken har været over 10 procent - for de to sidstnævnte endda tæt på 12 procent.

I den anden ende af skalaen kan man i kirken i Svogerslev glæde sig over, at faldet kun har været 4,6 procent. Det er et sogn i kommunen med den mest positive medlemsudvikling - eller mindst negative om man vil. Sammenlignet med Svogerslev er faldet i tilslutningen til folkekirken i Hvedstrup to en halv gange større.

Domsogn holder skansen

Generelt er der størst tilslutning til folkekirken i distrikterne uden for Roskilde by - Søndre Sogn og Domsognet var de to sogne med relativt færrest folkekirkemedlemmer i 2007 og er det fortsat - men de to sogn har byttet plads, for i perioden har udviklingen i de to sogne været meget forskellig.

Domsognet er blandt de sogne, der har holdt skansen allerbedst, mens Søndre Sogn er blandt de fem sogne med størst tilbagegang.

Det er måske på sin plads at bemærke, at tallene alene siger noget om medlemskab af folkekirken - ikke noget om, hvor flittige medlemmerne er til at bruge kirken.