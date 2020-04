Folkefest udskudt til efteråret

De seneste to år har der været holdt Viby Folkefest, og hvis det står til arrangørerne, kommer det også til at ske i år. På grund af forbuddet mod store forsamlinger kan det ikke lade sig gøre at holde folkefesten før sommerferien, som det hidtil har været tilfældet, I stedet er festen rykket til lørdag den 12. september.