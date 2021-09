Som det kan ses, kræver nogle af dansene god plads på dansegulvet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Folk skal lære deres lokale melodier og danse at kende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Folk skal lære deres lokale melodier og danse at kende

Roskilde - 24. september 2021 kl. 15:45 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Dreamers' Circus nye status som stadsmusikanter i Roskilde Kommune var ikke det eneste, der blev fejret torsdag i Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen. Aftenen bød også på udgivelsen af første bind af »Kontradans«, der er et musikarkæologisk værk som Roskilde/Lejre-egnens traditionelle musik og danse.

Læs også: Stadsmusikanter håber at undgå retssager

I alt er der planlagt tre bind, hvor det første er en nodebog, mens bind to handler om dansene, og bind tre er historiebogen. Arbejdet med at grave gamle noder og danse frem fra arkiverne begyndte for fire år siden og har ført til fundet af 1200 melodier, hvoraf 180 er beskrevet i bogen.

- Det er måske naivt at tro, at de kan blive en del af vores lokale identitet, men folk på egnen skal vide, at vi har den skat. Så hvis man vil, kan man danse sine egne danse til sin egen musik, siger Poul Bjerager Christiansen, som har stået for bogen sammen med Al Damlund. Begge er i øvrigt rigsspillemænd og fra Roskilde.

Borgmester var skeptisk Borgmester Tomas Breddam (S) erkendte, at han havde været lidt skeptisk, da han første gang blev præsenteret for projektet, men erklærer sig nu imponeret over, at det er lykkedes at rekonstruere egnens folkemusik og -danse.

- Det er ingen tilfældighed, at vi står i Roskilde til denne fejring. Begge dele har stærke rødder i de folk-traditioner, som jeg fristes til at hævde, har været i Roskilde til alle tider. Og vel at mærke rødder som de seneste år har vist sig stærke nok til nye skud fra stammen med to nye folkemusikfestivaler og en revitalisering af det solidt etablerede folkemusikmiljø i Roskilde, sagde han i sin velkomsttale.

Det blev også fejret, at første bind af »Kontradans« er udkommet. Værket bliver på tre bind og skal fortælle historien om folkemusik og folkedanse fra Roskilde/Lejre-egnen. På aftenen blev der givet prøver på musik og danse. Foto: Lars Ahn Pedersen

Nok at tage fat på Poul Bjerager Christiansen og Al Damlund gav efterfølgende prøver på musikken sammen med Kontradans Orkesteret, og Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille viste et par af de gamle danse.

- Det er nok ikke realistisk, at alle kan de 180 melodier i bogen, men jeg glæder mig til at komme i gang med at spille. Nogle af melodier er lette at spille, mens andre kræver, at man er Rune Tonsgaard Sørensen, sagde Poul Bjerager Christiansen med henvisning til Dreamers' Circus' violinist, som også er rigsspillemand.

»Kontradans« udgives af Museumsforlaget ROMU.

relaterede artikler

Se billederne: Ung trio fejret som stadsmusikanter 24. september 2021 kl. 09:22

Roskilde Festival kommer med ny festival 14. september 2021 kl. 09:00

Stadsmusikant vil gøre Roskilde til hovedstad 15. juni 2021 kl. 16:42