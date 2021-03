Ordningen med beboerlicenser fortsætter, når den nye parkeringsordning for bymidten går i gang 6. april. Dog bliver der nogle få ændringer, hvor licensen ikke gælder. Det er for eksempel på Stændertorvet.

Folk med beboer-licens får: Digitale parkeringspladser

Samtidig med at der kommer nye parkeringsregler tirsdag 6. april i Roskildes bymidte sker der ændringer for de beboere, der har en beboerlicens til fri parkering i dagtimerne.

Ændringerne går i store træk på, at nu skal man registrere sig digitalt via kommunens hjemmeside. Når det er sket, så kan de kommunale p-vagter via deres kontrolapparat se, at man har en beboerlicens, når de skanner bilens nummerplade.

For at få en parkeringstilladelse, skal man have folkeregisteradresse inden for et afgrænset område i Knudsvejskvarteret, Roskilde bymidte, Kong Haraldsvej eller Musicon og være ejer eller primære bruger af bilen.