Folk forveksler frikirke med vinhandel

Roskilde - 29. december 2017 kl. 14:46 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet mere synligt i gadebilledet, at der findes en frikirke ved navn Vineyard i Roskilde. De flyttede for to år siden ind i en tidligere magnetbutik på hjørnet af Søndre Ringvej og Havsteensvej på kanten af Musicon-bydelen, som med sin kulturhippe profil og spirende iværksættermiljø er det nærmeste, Roskilde kommer på Kødbyen.

Sammenligningen er ikke tilfældig, men kommer fra præst Simon Hoel Mortensen. »Det skal jeg måske ikke citeres for« tilføjer han dog, men det siger noget om Roskilde Vineyards selvforståelse og ambitioner som en ung og uhøjtidelig kirke med åbne døre.

Frikirken flyttede for to år siden, da de ikke længere kunne leje sig ind den apostolske kirke i Hedegade, som dog stadig er gode venner af Roskilde Vineyard. Da magnetbutikken flyttede på samme tid, lå det lige for.

- Jeg havde også personligt set lidt til Musicon og de ting, der foregår her. Det er broget, mangfoldigt, der er høj frivillighed og masser af kultur, siger Simon Hoel Mortensen.

I Roskilde Vineyard har de da også mærket, at de har fået ny adresse. Der passerer flere mennesker forbi, og flere af dem stikker hovedet ind.

- Vi har oplevet en større omtale. Især har vi mærket, at folk fra tid til anden kommer ind og spørger, om man kan købe vin her, siger frikirkepræsten.

