Se billedserie Jesper Lohmann var i hopla og med sange fra Sinatra, Otto og Elvis, fik publikum hos Bodils Landkøkken en fantastisk eftermiddag.

Send til din ven. X Artiklen: Folk flokkes om Bodils Landkøkken: - Her er hyggeligt og maden er spitzenklasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Folk flokkes om Bodils Landkøkken: - Her er hyggeligt og maden er spitzenklasse

Roskilde - 09. august 2021 kl. 13:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Vi tænkte lige, at vi ville vente til, det begyndte at regne.

Jesper Lohmann prøver at finde den muntre tone frem, da han og Peder Kragerups 18 mand store bigband var lige ved at slå tonen an til den første sang på det, som skulle blive til en hyggelig eftermiddag hos Bodils Landkøkken, eller som et par af gæsterne grinende kaldet det »Bodils Vandkøkken«.

Fræk attitude Koncerten skulle være begyndt klokken 14, men så faldt regnen, og først efter klokken 14.30 var den drevet nordover, og gæsterne kunne igen klappe paraplyerne sammen og lade sig varme af solen.

Jesper Lohmann skulle synge Frank Sinatra, Otto Brandenburg og Elvis Presley, og han havde taget den frække attitude med, så da regnen endelig forsvandt, var hans førte ord til publikum.

- Velkommen tilbage her efter pausen.

Så grinede publikum igen.

15 år tilløb I regnvejrspausen fortalte Jesper Lohmann DAGBLADET, at det altid har været hans drøm at spille med et bigband.

- I virkeligheden er det vel, hvad jeg har taget tilløb til de sidste 15 år. Det vi laver her er vel det, jeg vil kalde en god opsummering af det materiale, jeg har arbejdet med gennem tiden. Det er både Sinatra, Otto og Elvis. I dag er det jo lidt ærgerligt, at regnen kom, lige som vi skulle begynde. Men mon ikke det går over, siger han, mens Bodil Cederberg fra Bodils Landkøkken suser rundt og prøver at arrangere parasoller og pavilloner, så det store band kan spille i tørvejr.

Alternativet til at være ude ville have været, at de 95 betalende gæster skulle have spist og drukket i Bodils »stue«, som jo er mormor-hyggelig på sin helt egen måde, og så skulle gæsterne have stået op og hørt koncerten i laden ved Viby.

- Det havde bare ikke været det samme, siger Bodil Cederberg.

Corona er overstået Bodil Cederberg fortæller samtidig, at corona for hende for er længst ovre.

- Vi knokler. Siden den 22. april har vi bare kørt på. Jeg har det ene arrangement booket efter det andet. Jeg har så meget, at jeg har måttet droppe de tre-fire aftener med ålegilde, som jeg skulle have haft her i efteråret. Men det er jo dejligt, det er sådan, fortæller hun.

Og gæsterne kommer ikke kun lige fra nabolaget. Kim Laursen fra Roskilde har taget sin kone og venner med, og hos dem er humøret højt trods regnen.

- Vi har været hos Bodil før. Her er altid hyggeligt, man møder rare mennesker, og maden er spitzenklasse. Man går aldrig sulten herfra, og det gør ikke noget, at man kan ramme noget mad fra dengang, vor mor lavede den, lyder det fra Kim Laursen.

Paraplyerne og regnjakkerne er pakket væk, solen skinner, og under bordene vipper fødderne i sommersandaler i takt til musikken.

For en stund er Bodils Vandkøkken forsvundet som dug for solen.