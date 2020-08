Føtex var for dyr: Det ændrede 49-årig selv på

Det kan være dyrt at handle ind. Og mandag eftermiddag var det tilsyneladende også for dyrt, for en 49-årig mand fra Roskilde besluttede sig helt egenhændigt for at sætte priserne ned i Føtex ved stationen. Personalet observerede, at manden fandt to prismærker på 16 og 18 kroner og satte dem på to varer til 110 og 130 kroner. Derefter gik han mod kassen.