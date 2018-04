Se billedserie Det var ingen nem opgave at tage det første spadestik på den ny retspsykiatri ved Sct. Hans. Der var ellers fire nye skinnende spader til opgaven. De blev betjent af direktør for Region Hovedstadens psykiatri, Martin Lund, regionsmedlem for Region Hovedstaden, Finn Rudaizky (DF), regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) og Roskildes borgmester Joy Mogensen (S). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Første spadestik er taget til ny retspsykiatri

Roskilde - 13. april 2018
Af Britt Nielsen

International standard, moderne og nye muligheder var blandt ordene, da byggeriet af Region Hovedstadens ny retpsykiatri blev sat i gang ved Sct. Hans.

Første taler er direktør for Region Hovedstadens psykiatri, Martin Lund, som har ambitioner om, at den nye retpsykiatri skal skabe et modelcenter på internationalt niveau.

- Om knap tre år træder vi ind i en moderne bygning med plads til 126 patienter, siger Martin Lund og nævner, at der bliver enestuer til alle.

Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) fortæller, at den nye bygning bliver en forlængelse af de gamle historiske bygninger.

- Vi ved, at tiden kan føles lang, når man skal bo her i op til flere år. Byggeriet med sine mange muligheder for aktiviteter skal hjælpe på det, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Den nye retpsykiatri får plads til, at patienterne kan være kreative, der er mulighed for fysiske udfoldelse og et erhvervsterapicenter, hvor patienterne kan bevare eller få nye kundskaber.

Martin Lund, Sophie Hæstorp Andersen, Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) og regionsrådsmedlem Finn Rudaizky (DF) griber hver deres spade.

Jorden, som vist består mest af grus, er hård, så der skal bruges kræfter for at få jord på spaden. Men det lykkes heldigvis, og dermed er byggeriet nu for alvor i gang.

