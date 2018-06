Det er arealet her som kommunen nu vil lav de første planer for i forhold til udstykning.

Første plan for byggeri øst for Viby

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 07:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke jokket på bremsen for udviklingen i Viby. Kommunen er netop nu på vej med det, de kalder en helhedsplan for Viby Øst. Planen gælder arealet fra Ørstevej forbi idrætsanlægget og helt ned til Valorevej, skriver dit lokale dagblad DAGBLADET Roskilde/sn.dk.

Planen skal sætte rammerne for det byggeri, der må være på det kæmpestore areal. Planen er det første konkrete step på den udvikling, der allerede blev skitseret i kommuneplanen for 2016.

Helhedsplanen er blevet gjort aktuel af, at ejeren af Kavsbjerggård går med tanker om at bygge boliger og institutioner på gårdens arealer. Her er kommunen allerede på vej med en lokalplan, blandt andet for en institution under Københavns Kommune med plads til 70 borgere.

Også det kommunalt ejede areal Langdyssegård vil der i helhedsplanen blive planlagt for og det samme gælder arealer øst for idrætscenteret, som står til at skulle udvikles til offentlige formål.

En helhedsplan vil fx sættes ramme for, hvilke boligtyper der skal gives plads til, hvordan idrætsanlægget kan udvikle sig på sigt, infrastrukturelle sammenhænge, og hvordan bydelen bindes sammen med den eksisterende by og det omkringliggende landskab.

Forvaltningen foreslår, at både lokalplan og helhedsplan igangsættes med et dialogmøde i Viby i august 2018 for at sikre en tidlig inddragelse af lokalsamfundet.