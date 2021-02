Se billedserie Børnene i 4.b på Sct. Jørgens Skole er igen samlet for første gang siden, de gik på juleferie. Foto: Jan Partoft

Første dag på skolen i 2021:Tilbage til vennerne

Roskilde - 08. februar 2021 kl. 12:21 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen

Glæden skinner igennem hos børnene i 4B på Sct. Jørgens Skole på den første rigtige skoledag efter nedlukningen.

Børnene fra klassen har frikvarter og da Roskilde Avis kommer på besøg, er de ivrige for at fortælle om, hvorfor det er rart at komme tilbage på skolen.

- Det er rigtig dejligt at møde sine venner igen, lyder svaret fra børnene. I næste åndedrag får de dog også lige nævnt at det også er rart at se lærerne igen.

- Jeg har nemmere ved at lære noget, når jeg er i skole til den fysiske undervisning, supplerer Anton op med.

Josefine er på linje med Anton:

- Jeg lærer nemmere, når jeg sidder på min plads i klassen. Så er det heller ikke så besværligt, når man ikke skal starte computeren op. Det er dejligt at være i skole igen.

Selv om alle børnene er glade for at se vennerne igen, så er der også nogle af dem, der foretrækker at få undervisningen via computeren.

- Der er mere stille derhjemme, så er det lettere at koncentrere sig, men det er alligevel dejligt at være i skolen igen rent fysisk, fortæller Mille.

Et par af drengene har en yderligere glæde ved at komme i skole igen.

- Det er rigtig rart at komme væk fra forældrene, det er irriterende at være hjemme, fortæller Frode.

Mads-Emil mener, at han er sluppet fri for at være en fange:

- Det er rart ikke at være under kontrol hele tiden og slippe for at slippe ud af min mors fængsel.

Børnene er nu ikke helt frie, der er stadig skolearbejde at passe. I klassen er de i gang med at sætte gang i en større Europa-rundrejse. Deres lærer Hanne Bindslev Gregersen fortæller om opgaven, og hvordan de skal finde navnene på landenes hovedstæder. De kommende 14 dage skal børnene arbejde med emnet Europa, hvor de både kommer til at have geografi, dansk og matematik.