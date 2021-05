Første bispekandidat har overvejet opstilling i to år

Det er Rasmus Nøjgaard, 53 år og siden 2007 sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke på Østerbro i København. Han stiller op på opfordring fra en række menighedsrådsmedlemmer, præster og provster i Roskilde Stift, der mener, at han formår at bygge bro mellem samfund og kirke og mellem tradition og vision. Blandt stillerne er provst i Odsherred Provsti, Karin Bundgaard Nielsen, sognepræst Mette Marbæk Johansen, Haraldsted Sogn, og menighedsrådsmedlem Mogens Slot Nielsen, Tune Sogn.

Kun få dage efter at biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, meddelte sin afgang pr. 31. august næste år, har den første kandidat til valget af ny biskop meldt sig på banen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her