Første beboere udvalgt til ny bydel i Roskilde

- Vi er glade for, at vi nu kan sende kontrakter til de første 38 beboere på Slagteriet. Slagteriet har været vores mest populære nybyggeri nogensinde. Vi har sjældent oplevet en så stor interesse for nye boliger før, og vi ville ønske, at vi kunne give alle et positivt svar om at de havde fået en bolig, siger udlejningschef Marianne Ahrens.