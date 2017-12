Førerløse S-tog får muligvis endestation i Roskilde. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Førerløse S-tog på vej til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Førerløse S-tog på vej til Roskilde

Roskilde - 13. december 2017 kl. 16:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Togpendlerne mellem Roskilde og København vil i fremtiden måske foretage den daglige rejse til og fra arbejde i førerløse S-tog.

Det er en mulighed, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har aftalt at undersøge nærmere.

I den aftale, partierne har lavet om at udbyde hele S-togdriften, indgår også, at man se på S-togstrukturen, herunder mulighederne for at gøre S-togene automatiske, dvs. førerløse. Disse tog får muligvis endestation i Roskilde.

»Parterne er enige om, at der kan være perspektiver i at udvide betjeningen med automatiske S-tog til Roskilde. Parterne noterer sig dog samtidig, at dette vil fordre anlægsinvesteringer, der ikke p.t. er anvist finansiering til. Parterne er derfor enige om, at der senest medio 2019 skal foreligge en forundersøgelse af mulighederne for - og investeringsomfanget knyttet til - automatisk S-togsdrift til Roskilde,« står der i aftalen.

Formanden for plan- og teknikudvalget i det ny byråd, socialdemokraten Tomas Breddam, er glad for åbningen.

- Det er noget, vi skal arbejde seriøst med. Jeg er ligeglad med, hvilket bogstav der er foran toget, bare den kollektive trafik er god, og for mig at se er der spændende perspektiver i førerløse tog til Roskilde, siger Tomas Breddam.

Han understreger dog også, at de førerløse tog ikke må føre til, at det samlede togbetjening af Roskildes togpendlere bliver forringet.

- Forudsætningen må være, at vi skal kunne regne med, at togbetjeningen mod København bliver den samme som i dag. Og så er det vigtigt, at vi er grundige i vores forberedelser af, hvad vi siger til staten, når de en dag kommer og spørger, hvad vi mener om førerløse tog til Roskilde. Ud over at have Roskildes følelser synes jeg, det er væsentligt, at vi også får nogle faglige vurderinger af, hvad der er til gavn for Roskildes borgere, siger Tomas Breddam.

Byrådets næststørste parti, Venstre, modtager nyheden meget positivt.

- Det kommer noget overraskende, for fra statens side har der ikke været nogen som helst signaler om S-tog til Roskilde eller noget lignende, siden vi sidst diskuterede det i 2012. Men som jeg ser det, er det bestemt en mulighed, vi skal gribe, hvis den kommer, siger Venstres gruppeformand, Bent Jørgensen.

Også han ser det som en forudsætning, at de førerløse tog bliver et supplement til regionaltogene, og at de samlet set vil betyde en forbedring for togpendlerne.

- Men jeg har svært ved at se, hvordan de ikke skulle blive det. Så kan regionaltogene køre mere direkte til København, og de nye tog betjene stationerne imellem. Jeg kan ikke forestille mig, at det miks mellem ikke giver et løft af togbetjeningen samlet set. Og så vil de førerløse tog en oplagt mulighed for at få etableret en pendlerstation i Roskilde Syd. Det ville være meget kærkomment for Roskilde, så jeg synes, Roskilde skal gå ind mere positivt og konstruktivt debatten, end vi har gjort tidligere. Den mulighed missede vi første gang, siger Bent Jørgensen.

relaterede artikler

Kinesiskejet togkæmpe melder sig klar til kamp om S-togene 13. december 2017 kl. 14:52

500 lokoførere på S-togsbanen må finde sig et nyt job 13. december 2017 kl. 13:05