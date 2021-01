Politiet var ikke sådan til at narre, da en 26-årig mand fra Roskilde forsøgte at krybe om på bagsædet og lade som om, han ikke havde kørt bil, selvom han har mistet det på grund af hasarderet kørsel. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fører sad på skødet bagi: »Det var ikke mig«

Roskilde - 06. januar 2021 kl. 11:56

Selvom der var fire personer i bilen, stod førersædet gabende tomt, da politiet standsede den på Strandengen i Roskilde sent tirsdag aften.

En patrulje havde bemærket, at bilen svingede fra Sct. Clara Vej og ind på vejen, hvor der er skiltet med indkørsel forbudt for andre end beboere. Det var nu ikke det, der fik en af de fire i bilen til at mærke angstens sved.

Betjentene nåede at bemærke, at en person klemte sig fra førersædet og om på bagsædet, hvor han satte sig på skødet af to passager og pure nægtede at have kørt bilen, da ordensmagten kom frem til vinduet.

Betjentene genkendte den 26-årige mand fra gadebilledet og fandt hurtigt ud af, at han har fået frataget kørekortet på grund af hasarderet kørsel, som førte til et færdselsuheld.

Trods den lille manøvre slap manden ikke for sigtelse for at køre bilen uden førerret - og for at overtræde indkørsel forbudt, da ingen i bilen boede på Strandengen.

Bilejeren, der sad på passagersædet foran, slap heller ikke, for det er ikke tilladt at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort.