Før ombygning af boligkvarter: Borgervandringer i Æblehaven

Lørdag den 6. marts gennemføres en række borgervandringer i Roskildes store boligkvarter Rønnebærparken-Æblehaven, hvor alle kan deltage. Det foregår som optakt til en stor udvikling af hele dette kvarter, der skal have et ordentligt 'løft'.

Hele den store bebyggelse skal åbnes og ændres, så den ikke længere lukker om sig selv. Det skal forstærke den positive udvikling, der allerede er i gang i området, som for år tilbage var med på den såkaldte 'ghetto-liste', bl.a. fordi der dengang var for høj arbejdsløshed og kriminalitet.

Sundhedshus og ny park Omdannelsen af det store boligbyggeri, der blev opført tilbage i 1970'erne, omfatter bl.a. en åbning af de store firkantede bolig-karreer, så disse ikke længere lukker om sig selv, men åbnes ud mod den øvrige by.

Ideen er, at arkitektkonkurrencen skal give denne del af Roskilde attraktive boligområder med gode rammer for lokale fællesskaber, rekreative grønne områder og funktioner, der skaber byliv og aktivitet. Området skal åbnes op og de mange skjulte kvaliteter skal gøres synlige, til gavn for både nuværende beboere, tilflyttere og besøgende.