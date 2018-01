Se billedserie Grethe Andersen er frivillig i Ældre Sagens sorgcafé. Her lytter hun til de mennesker, som vælter helt, når de mister en person, de har kær. I sorgcaféen må de græde og skrige, men der er også plads til glæde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Følelserne får frit spil i sorgcaféen

Roskilde - 03. januar 2018

Sorg kan være en svær størrelse. Mange vil ikke være til besvær for familie og venner, som samtidig ofte sætter fokus på, at livet skal gå videre.

- Men det går sorgen ikke væk af, siger Grethe Andersen, som selv har prøvet at miste.

Hun er frivillig i Ældre Sagens sorgcafé, som finder sted hver fredag i Ældre Sagens lokaler på Allehelgensgade i Roskilde.

- Det er rart, at det ligger centralt. Mange skal tage tilløb til at komme sådan et sted, siger Grethe Andersen og forklarer, at der er seks frivillige, som på skift møder op i caféen for at hjælpe de sorgramte.

De har alle selv prøvet at miste, men de er også blevet trænet i at tale med sorgramte.

Det primære mål med caféen er, at der skal være rum til at tale om sorgen. Det kan være godt at være uafhængig af pårørende og få et frirum, hvor der er plads til at være skæv, hyle og skrige.

- Alle de mærkelige ting som sorgen kan medføre. Det er et meget roligt og kærligt rum, synes jeg, siger Grethe Andersen, som selv blev væltet af følelser, da hun mistede sin tvillingesøster i 2006.

Hun fortæller, at caféen er så anderledes end den måde, man ellers møder omgivelserne på, fordi der er plads til sorgen.

- Der er ikke tid på sorg. Vi kan ikke planlægge sorg. Den kommer væltende indimellem, siger Grethe Andersen.

