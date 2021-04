Fødende med politieskorte: Baby født foran sygehus

Tirsdag klokken 17.08 fik alarmcentralen et desperat opkald fra en kommende far. Han var på vej fra Køge til Roskilde Sygehus, da hans kone var gået i akut fødsel. Den småpanikslagne kommende far kørte ad Køge Bugt Motorvejen ved Solrød og frygtede, at konen ville føde i bilen, så han ønskede politiets hjælp til at komme gennem trafikken.