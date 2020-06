Fødegang er nedkommet med en podcast

Idéen om en podcast opstod, da det gik op for Sjællands Universitetshospital, at deres hjemmeside med gode råd til gravide og fødende ikke blev brugt.

- Der var en måned, hvor hjemmesiden kun havde otte besøg. Det var lidt nedslående, men så kom forslaget om at lave en podcast. Vores undervisning i fødselsforberedelse foregår i et auditorium med mange deltagere og er meget traditionsbunden. Med en podcast får vi nye muligheder for at nå ud til folk, siger ledende chefjordemoder Ingelise Andersen.