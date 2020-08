Lindenborgvej har fået en rundkørsel ved Stamvejen. Nu tyder alt på, at der også bliver anlagt en midterrabat herfra og til Lyngageren. I stedet for en tunnel skal der være passage for fodgængere og cyklister hen over vejen med stop på midterrabatten. Foto: Thomas Olsen

Fodgængere skal gå over vejen og ikke under

Roskilde - 22. august 2020 kl. 10:18 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen tunnel til at føre folk sikkert fra Svogerslev til Lynghøjsøerne under Lindenborgvej. Det er der blevet arbejdet på, siden byrådet i 2018 satte penge af til projektet, men det vil blive alt for dyrt, fordi der gemmer sig en gasledning og noget forurenet jord, hvor tunnellen skulle graves.

Læs også: Svogerslevs tunnel ender på workshop

Der bliver i stedet etableret en grøn midterrabat på Lindenborgvej, og der hvor fodgængere og cyklister krydser vejen ved Lynghøjskolen, skal de stoppe ved en helle, når de er halvvejs over.

Midterrabatten skal gå hele vejen ned til Stamvejen, og politiet er også med på at sætte fartgrænsen ned til 60 km/t.

Nej til bro Det var også muligt at anlægge en stålbro inden for budgettet, men udvalget foretrækker at lade folk gå over vejen. Det er nu op til byrådet at sige god for den model.

- Jeg synes, det er den rigtige løsning. For det første ved vi fra andre steder, at en tunnel eller bro altid er en fysisk og psykologisk hindring for os mennesker, og derfor vil der være nogen, der alligevel går over vejen, siger plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting (S).

Lavere fart Samtidig vil udvalget arbejde for, at farten bliver sat helt ned til 50 km/t, både af hensyn til de passerende og dem, der bor på svogerslevsiden af vejen.

Jens Børsting ser de nuværende fartgrænser som et levn fra, at vejen har haft ren karakter af fødevej, men nu skal fartgrænsen respektere, at der på den anden side ligger et rekreativt område, som hænger uløseligt sammen med Svogerslev.

Han håber også, at fartgrænsen kan blive ensartet på hele vejstrækningen, frem for at den går op og ned. Det må Roskilde Kommune samarbejde med politiet, men også gerne nabokommunen Lejre om, mener han.

