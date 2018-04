Roskilde Byråd var for ivrige med at godkende lokalplanen og VVM-tilladelsen for kystsikringen ved Jyllinge Nordmark. Der var ikke gået tilstrækkelig tid fra høringsfristen. Men nu er alt endelig på plads, og snart vil diger og en sluse erstatte de røde watertubes, når vandet stiger i Roskilde Fjord. Foto: Britt Nielsen

Fodfejl har ikke forsinket kystsikring

Roskilde - 27. april 2018 kl. 06:13 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lettelse at spore hos byrådsmedlemmerne, da Roskilde Byråd endelig kunne sætte punktum for godkendelse af lokalplanen for kystsikring og VVM-tilladelsen i Jyllinge Nordmark på byrådsmødet onsdag.

- Vi var for ivrige, og nu får vi rettet procedurefejlen, sagde Tomas Breddam (S).

Byrådet var nemlig for hurtig, da det i november godkendte både lokalplan 668 og VVM-tilladelsen, idet der ikke var gået fire uger fra afslutningen af den offentlige høring. Det er der nu rettet op på.

De to sager blev samlet til en debat i byrådssalgen, hvor borgmester Joy Mogensen (S) begyndte med at oplyse, at projektet på ingen måde bliver forsinket trods det ekstra administrative arbejde.

- Nu er jeg tæt på i hverdagen, og der er sket fodfejl. Vi føler ude i Jyllinge, at det går godt. Jeg glæder mig til at få spaden i jorden, sagde Mogens Hallager (K), mens Henrik Stougaard (EL) kommenterede, at det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

Efter offentliggørelse af fornyet vedtagelse af lokalplanen indtræder en ny fire ugers klagefrist.

Som udgangspunkt har klager ikke opsættende virkning. Eventuelle klager vil derfor ikke indvirke på den planlagte anlægsstart af kystsikringen.