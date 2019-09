Se billedserie Line Gram Hansen (tv) og Lærke Bjergager Niklasson fra Roskilde Katedralskole er på Ungdommens Folkemøde for DBU for at promovere kvindefodbold. Begge spiller og er desuden trænere for Roskilde Pigefodbolds U12-piger.

Fodboldveninder blev headhuntet af DBU

Roskilde - 06. september 2019 kl. 15:18 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til hverdag går Line Gram Hansen og Lærke Bjergager Niklasson i 3.g på Roskilde Katedralskole, men det er langt fra det eneste, der fylder i deres liv. Begge har spillet fodbold, siden de var små, og de sidste tre-fire år har de to veninder også været trænere for et pigehold i Roskilde Pigefodbold.

Faktisk brænder de så meget for det, at Dansk Boldspil-Union kontaktede dem og spurgte, om de ville være med til at promovere kvindefodbold i organisationens telt på Ungdommens Folkemøde, der finder sted i disse dage i Valbyparken. Lærke Bjergager Niklasson skulle alligevel deltage med sin klasse 3.y, mens Line Gram Hansen har været nødt til at få fri fra undervisningen i 3.x for at kunne være med, men det gør hun gerne.

- Det startede med, at vi gik til et DBU-møde i Himmelev om kvindefodbold og meldte os til nogle projekter, fordi vi lever os så meget ind i det. Det førte til, at DBU spurgte om, vi ville fortælle om vores erfaringer på Ungdommens Folkemøde, siger Line Gram Hansen, som sammen med Lærke Bjergager Niklasson også har indspillet en video for DBU om det at være ungdomstræner.

På Ungdommens Folkemøde har de to arrangeret konkurrencer og minifodboldkampe, samtidig med at de har talt med andre unge om at være frivillig. Lærke Bjergager Niklasson har desuden medvirket i podcasten »Fodboldsnakken«, hvor hun har diskuteret samme emne.

- Vi har også haft en workshop med 50 unge kaldet »Fodboldens hule« efter »Løvens hule«, hvor vi bad dem om at komme med forslag til, hvordan der kan skaffes flere frivillige, fortæller Line Gram Hansen.

Udover at være trænere for 45 U12-piger i Roskilde Pigefodbold spiller de også selv fodbold. Line Gram Hansen i Roskilde, mens Lærke Bjergager Niklasson er på HB Køge Pigefodbolds 1. divisionshold.

- I podcasten talte jeg blandt andet om, hvordan jeg får min skolegang til at hænge sammen med fodbolden og det at spille i 1. division. Heldigvis har Roskilde Pigefodbold fokus på unge trænere, så vi kan få passet træning, lektier, venner og arbejde ind i vores hverdag, men det kan også lade sig gøre, fordi vi selv prioriterer det, siger hun.

Som om det ikke er nok, er de to også i gang med at tage en DBU C-træneruddannelse, der er for børne- og ungdomstrænere.