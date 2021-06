Se billedserie 13 hold med spillere, som var mindst 70 år, mødte hinanden til en turnering på KFUM?s anlæng mandag formiddag. Spillerne udstrålede masser af glæde og kampgejst. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fodboldspillere på 70 plus: - Man kan spille fodbold hele livet

Fodbold handler om glæde, passion og socialt samvær. Og det gælder uanset, om man er 7 eller 70 år. Det er tydeligt, på KFUM's anlæg på Lillevang i Roskilde, hvor der mandag er turnering for spillere over 70 år.

Et par spillere indrømmer, at der sker meget med tempoet og energien fra de 65 år til de 70 år, så de er glade for at spille mod jævnaldrende.

Tempoet er sikkert højere i EM-kampene, men på de tre baner står spillerne ikke stille, men er i bevægelse hele tiden. Hver kamp tager 20 minutter.

Dagens turnering er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning (REOS) og DBU Sjælland. 13 hold fra det det meste af Sjælland er dukket op.

- Man skal kunne spille fodbold hele livet. Vi vil gerne lave endnu større stævner, fortæller Søren Nordtorp fra DBU Sjælland og oplyser, at stævnet har været udskudt flere gange, men nu kunne det endelig lade sig gøre.

Flere datoer var sat af til en turnering, og dette var den sidste dato.

- Planen er, at vi nu evaluerer dagen. Og så vil vi lave flere af disse stævner til efteråret, så det bliver et reelt turneringstilbud, siger Søren Nordtorp og fortæller, at først i de senere år har DBU sat fokus på spillere over 50 år.

Masser af mål På bane 1 spiller Herlufholms ene hold mod et hold fra REOS.

Hvert hold har fem spillere på banen og flere udskiftere klar. Entusiasmen er ikke at tage fejl af. Der bliver kæmpet det bedste, spillerne formår.

Samtidig bliver der råbt og heppet fra sidelinjen.

Der bliver scoret i begge ender, blandt andet REOS med et langt skud.

Få minutter før kampens afslutning er der tæt kamp foran REOS mål, men Herlufholm-holdet har bolden, som bliver sendt endnu engang ind i REOS' mål.

Et øjeblik efter er kampen slut, og REOS må konstatere, at de fik tre mål, mens modstanderne fik fire.

Selv om spillerne går fra banen med smil, er der ingen tvivl om, at de kæmpede for at vinde og altså må tage et nederlag.

Vil brede det ud Ud fra banen kommer Hans Christian Nielsen, som både er aktiv spiller denne dag, men også har været med til at arrangere hele turneringen.

Han fortæller, at REOS mødes hver fredag og spiller. Her er spillerne mellem 65-82 år.

- Ud af den kreds gør vi indimellem noget ekstra og laver mini-turneringer med fem-seks hold. Så har vi en hyggelig formiddag, siger Hans Christian Nielsen.

Spillerne fra REOS har tidligere inviteret Farum på besøg for at se nogle nye ansigter, og REOS har også været inviteret til Farum.

- Så skete der ikke noget i lang tid. Vi kontaktede derfor DBU, så vi kunne brede det ud. Jo sjovere de har det, jo længere har de lyst til at fortsætte, siger Hans Christian Nielsen og forklarer, at der i Roskilde allerede findes et turneringstilbud til spillere over 65 år, så derfor er grænsen sat ved minimum 70 år i denne turnering.

- Når spillerne når op i 70'erne, synes de ikke, de kan følge med mere. Det handler om ligeværdighed. De unge lyn er skiftet ud, siger Hans Christian Nielsen og nævner, at ude i klubberne kommer spillerne over 70 år tit til at løbe om kap med meget yngre spillere.

Det næste bliver 75 plus Fordi turneringen gerne skal få flere fodboldspillere til at blive ved, vil det næste blive en turnering med spillere på over 75 år.

REOS stiller faktisk et hold, hvor alle spillere er mere end 75 år. Det kan lade sig gøre, fordi REOS samler spillere fra alle Roskildes klubber, samt fra omegnsklubber som eksempelvis Lejre, Hvalsø og Havdrup.

- Vi har tidligere kunnet se, at folk falder fra i 60'erne. Men får de en god oplevelse, og hvis der er tilbud, som passer til, hvor de er nået til i alderen, så fortsætter de, siger Hans Christian Nielsen og fortæller, at 75 plus-holdet er inviteret til at spille med i en københavnsk turnering.

- Fodbold er universiel. Det er glæde og passion, for man vil gerne vinde, og så er der det sociale. Værdierne for os er ikke anderledes end dem, der spiller i Parken, siger Hans Christian Nielsen.

Hvert hold spiller tre-fire kampe, og mellem hver kamp kommer dommerne op og får noteret resultatet, inden de drøner videre til næste kamp.

En dommer kommer gående mod bane 1.

- Jeg ser lige, som de er klar. Synet kan jo bedrage, siger han med et stort smil og får andre til også at trække på smilebåndet.

Gasgrillen er blevet tændt, og snart vil der også dufte af grillede pølser og steg. Turneringen slutter nemlig med mad og socialt samvær for de godt 90 spillere.