Se billedserie Kunstgræsbanen i Himmelev er bogstaveligt talt gået op i syningen og buler op. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldspiller brækker hånd på »livsfarlig« kunstgræsbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldspiller brækker hånd på »livsfarlig« kunstgræsbane

Roskilde - 01. juni 2019 kl. 11:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et længe eksisterende problem med en nedslidt og forkert anlagt kunstgræsbane har fået lov at blive helt akut, inden kommunen nu ser ud til at løse det.

Det er den 12 år gamle bane i Himmelev, som i flere år har været i tvivlsom stand, og som nu ikke kan mere. Banens tilstand var en medvirkende årsag til, at en spiller for nogle uger siden kom til skade og brækkede håndleddet i en kamp, der blev spillet på kunstgræsbanen.

- Den er livsfarlig at spille på. Jeg har råbt op om banen i flere år, uden at der er sket noget, men det har været virkelig svært at trænge igennem, siger Carsten Reinhold, som er formand for Himmelev-Veddelev Boldklub.

Når kultur- og idrætsudvalget mødes senere på måneden, er det med forvaltningens vurdering om, at problemet med kunstgræsbanen i Himmelev nu er helt akut. At gøre banen anvendelig vil koste 2,7 millioner kroner. De penge har forvaltningen været i stand til at finde, så opgaven bliver løst, inden sæsonen for at spille på græsbaner slutter.

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) glæder sig over, at banen endelig kan blive repareret.

- Banen har været et problem i mange år. Der har bare ikke været økonomi til at gøre noget ved det. Vi har brugt mange mandetimer på at få det til at fungere, men nu må vi kaste håndklædet i ringet, siger Claus Larsen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.

relaterede artikler

Kontroversielt kunstgræs på vej 02. juni 2012 kl. 11:10