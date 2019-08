Se billedserie FC Prostata havde onsdag første træning på Roskilde KFUM?s baner, hvor seks mænd med prostatakræft var mødt op for at spille noget bold.

Fodbold giver kræftramte noget andet at tænke på

Roskilde - 22. august 2019 kl. 16:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går ikke vanvittig hurtigt, men spilleglæden er ikke til at tage fejl af blandt de seks mere eller mindre gråhårede mænd på fodboldbanen.

Det er første træning for kræftpatienterne i FC Prostata, der nu er blevet en del af Roskilde KFUM.

Som prostatakræftpatient er det vigtigt at få noget motion, men for spillerne handler det også om andet end det.

- Jeg trænger til at få noget andet ind i tankerne end sygdom og død, siger Søren Tiedt på 74 år.

Søren Tiedt er en af de heldige. Han fik opdaget prostatakræften, fordi han gav blod, og prøverne her viste nogle tal, som gav anledning til opfølgning. Ifølge Gert Christensen, formand for Prostatakræftforeningen i Roskilde, er det et stort problem, at mange mænd ikke opdager sygdommen, før det er for sent. Det står især slemt til blandt dem uden en partner, for ofte er det konen, der får skubbet dem til lægen.

- De kære mænd dør sgu af det her. Der dør næsten fire om dagen, siger Gert Christensen.

Han tror også, at det gælder for de fleste på fodboldholdet, at de er kommet af sted med et lille skub i ryggen hjemmefra. Men det er bare med at komme i gang, for det er meget vigtigt for kræftpatienternes sundhed, at de får luftet kredsløbet.

Det er så også vigtigt, at de får rørt sig uden at komme til skade. Det er en af grundene til, at det giver mening at have et fodboldhold for prostatakræftpatienter.

- Her ved alle, at det her er folk på medicin og på antihormoner, og derfor har de problemer med knogleskørhed. Det betyder, at det aldrig må blive en kontaktsport, for så brækker de bare benene, siger Gert Christensen.

FC Prostata træner hver onsdag klokken 12.45-14 på Roskilde KFUM's anlæg, Lillevang.