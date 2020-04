Coronahåndteringen i Roskildes ældrepleje fungerer efter omstændighederne godt, mener Bo Viktor Jensen (th.), formand for Foa Roskilde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Foa: Plejepersonale er blevet bedre sikret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foa: Plejepersonale er blevet bedre sikret

Roskilde - 28. april 2020 kl. 14:28 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge FOA Roskilde er 16-18 af deres omkring 5000 medlemmer, hovedsageligt sosu-personale på plejecentre og i hjemmepleje, blevet ramt af covid-19.

Formand Bo Viktor Jensen mener, at der bliver taget godt hånd om coronasituationen i Roskilde Kommune.

Starten var mere kaotisk, og de skiftende retningslinjer kan stadig gøre det svært at følge med, men generelt er der styr på forholdsregler, værnemidler og tests.

»Ikke noget pjat« På det mere overordnede plan er han meget tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen nu har ændret deres melding om værnemidler for plejepersonale med tæt kontakt til sårbare borgere.

Før var beskeden, at de »kunne« bruge visirer og mundbind, og det gav noget utryghed over, om der blev set stort på det. Nu hedder det sig, at værnemidlerne skal bruges.

- Så er der ikke noget pjat, og det er vi glade for. Det betyder, at alle vores medarbejdere i frontlinjen bruger visirer og mundbund, siger Bo Viktor Jensen.

Han er også meget tilfreds med, at plejepersonale nu får anerkendt covid-19 som arbejdsskade, hvis de bliver syge, uden at skulle dokumentere, at de er blevet smittet på arbejdet.

- Nu er det slået fast, at hvis man er smittet med corona og arbejder i sundhedsvæsenet, er det en arbejdsskade. Det er en kæmpe fordel, at man ikke skal kæmpe med systemet på den måde, siger Foa-formanden.

Mangler sosuer Bo Viktor Jensen er dog bekymret for manglen på sosuassistenter, som i forvejen var et problem før coronaudbruddet. Der er mere brug for dem nu end nogensinde, for de ældres behov vokser også, når de skal sidde alene uden at kunne få besøg af deres familier.

- Det betyder helt vildt meget for de her mennesker, for tiden er meget lang, og der kommer ikke nogen. Derfor er det også en del af opgaven at skabe noget liv derude på plejecentrene, siger han.