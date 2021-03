I disc-golf er hullet i jorden skiftet ud med en kurv, der kan fange den frisbee, man bruger i stedet for en bold. Roskilde Ring har i flere år haft kurve til brug for sporten. (Foto: Jan Partoft)

Flyvende golf i Viby

Viby Idrætsforening er i gang med at få skabt nogle disc-golf baner i og ved byen. De skal være ved idrætsanlægget og på to andre grønne område.

En disc-golf bane er ikke specielt krævende at anlægge, da der mest er behov for nogle standere med kurve, hvor discen skal kastes i. Discen er en frisbee, som er formet til formålet, og den kan købes for cirka 100 kroner.