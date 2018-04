Flytype kan være skyld i dødeligt styrt

Det kan meget vel være selve flytypen, der var årsagen til, at en 56-årig mand fra Jyllinge og en 61-årig mand fra Hørsholm mistede livet, da deres fly i oktober sidste år styrtede ned på en kartoffelmark nær Audebo nordvest for Holbæk.

De to fløj i verdens største ultralette fly af typen JMP VL-3 Evolution, og i løbet af de seneste 10 år har der rundt omkring i verden været otte enten bekræftede eller formodede havarier med VL-3-typen, hvor årsagen har været et stall efterfulgt at et spin, akkurat som det formentlig var i styrtet ved Audebo. Alle 16 ombordværende i de otte havarier blev dræbt.

Fabrikken JMB Aircraft, som fremstiller VL-3 Evolution, udsendte den 20. oktober 2017 - fire dage efter ulykken - et tillæg til maskinens manual med en advarsel om, at visse former for stall er forbudt, og en instruktion i, hvordan andre former for stall-øvelser skal udføres. Tillægget er tilbagedateret til den 15. oktober - dagen før ulykken.