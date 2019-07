Flytter tourstart af hensyn til festival

- Det har været rigtig vigtigt for Roskilde, at vi havde muligheden for at vise Roskilde på den bedst tænkelige måde - at vi har vikingeskibene, at vi har en af Europas flotteste katedraler, og at vi har en af Europas største musikfestivaler. Derfra var det vigtigt, at touren skulle komme til Roskilde lige netop dén dag. Og hvis ikke ASO også havde syntes, at det var en god idé, havde de ikke sagt ja til det, siger Poul Knopp Damkjær, Roskilde Kommunes kultur- og idrætschef.