Når der ikke er brug for så meget rengøring på skolerne, flyttes flere folk over til at løse den samme opgave i børneinstitutionerne.

Flytter indsats fra skolerne: Ekstra rent i børneinstitutioner

Mens det overvældende flertal af eleverne i Roskildes folkeskoler er sendt hjem for at få fjernundervisning, er der ikke længere samme behov for rengøring her, i SFO og klubber.