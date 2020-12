Flytter hjemmefra som 30-årig

- Vi har stillet os selv spørgsmålet: Hvordan ville et museum se ud, hvis man opfandt ideen om det i dag? Vores svar på det er et nærværende og opsøgende museum, som er samarbejdende og langt mere åben i sin struktur.

- Det er et bæredygtigt museum, der låner og aktiverer eksisterende faciliteter og med fællesskabets kraft lykkes med at gøre projekterne større og direkte vedkommende.

Det betyder, at museet flytter administrationen til Musicon og at der ikke bliver en ny fast udstillingsbygning. I stedet for skal udstillingerne og begivehederne ske rundt om i Roskilde Kommune på steder, der passer til temaet og emnet for udstillingen eller begivenheden.