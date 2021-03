Den nuværende McDonald?s på Ringstedgade har en ideel placering, men for lidt plads, så Christian Juel Glem er i gang med at finde et nyt sted til restauranten. Foto: Jan Partoft

Flytteplaner for burgerrestaurant

Roskilde - 30. marts 2021

Fremtiden byder på store forandringer i Ringstedgade på strækningen mellem Borgediget og Spritkrydset. De første arbejder med en helhedsplan for vejens udformning og grundene på Stark-siden er ved at gå i gang.

Hos McDonald's ved Spritkrydset vil man også gerne have forandringer, med det kniber med plads til det.

- Vi vil gerne bygge om og modernisere restauranten, siger Christian Juel Glem, der er ejer.

- Men grunden er ikke stor nok, så vi skal finde et nyt sted med lige så god en placering.

Bygningen som McDonald's ligger i er fra 1995.

- Da den blev bygget, var den stor nok, siger Christian Juel Glem.

- Der var ikke så mange biler, så trafikken var så stor på Ringstedgade. Nu er det svært at køre til og fra, og vi har ikke p-pladser nok.

- Vi ville gerne udvide, så der kommer et større køkken og flere siddepladser indendørs. Med et større køkken kan vi komme til at lave langt flere variationer i vores menu, og samtidig kunne lave mere af maden samtidig med at den bliver bestilt. Som det er nu, bliver vi nødt til at have mad klar på forhånd.

Hvor Ringstedgades McDonald's skal flytte hen, har Christian Juel Glem ikke et svar på.

- Det er jeg ved at finde ud af sammen med kommunen, siger han.

- Men det bliver ikke på Ford-trekanten, for der dårlige til og frakørselsforhold, og så er det med i helhedsplanen for Ringstedgade. Den lægger mest op til at der skal være boliger.

En ny McDonald's skal have plads til op mod 160 siddende gæster og en McCafé indendørs og ude skal der være drive in betjening.

- Vi kan se at der bliver et større og større behov for at kunne betjene vores kunder i McDrive, sige Christian Juel Glem.

- Det er ikke et behov, der forsvinder, når corona-krisen er overstået, for udviklingen var i gang inden.

Så nu er jagten gået i gang med at finde en placering i Roskilde, der kan opfylde behovet for plads og godt med omgivende trafik, der kan give kunder til stedet.