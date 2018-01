Flygtninge fortsat i arbejde på hotel

Hotel Marriott beskriver samarbejdet med Roskilde Kommune som en god investering. - Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Roskilde Kommune, der har turdet at tænke ud af boksen og har samlet alt med flygtninge under et tag i Integration. For os betyder det, at kommunen er blevet vores første rekrutteringskanal. Sådan sagde Mireille Jakobsen, der er Group CSR Manager hos BC Hospitality Group, der ejer Hotel Marriott, sidste år til DAGBLADET.