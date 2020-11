Flydende billeder i Byparken

Natallia Larsen mestrer kunsten at få flydende akrylmaling til at danne motiver, uden at malingen bliver fordelt på lærredet med en pensel. Teknikken kommer fra USA og har fået navnet Acryl Pouring. Hun har tidligere haft flere udstillinger med sine værker i hjembyen Roskilde, og nu er hun udstillingsaktuel igen. Denne gang bliver det i Restaurant Pipers Hus i Byparken, hvor hun udstiller fra 19. november og tre måneder frem til 24. februar. Den officielle adresse er Frederiksborgvej 21.