Fluebinder Nikolaj Martins er en af dem, man kan lære af på Fishing Zealand's Youtube-kanal.

Fluer til krogen

Roskilde - 04. marts 2021 kl. 08:43

I weekenden 20.-21. marts holder Fishing Zealand den store fiskekonkurrence Fjordlandet Open, hvor det gælder om at fange den største havørred i Roskilde Fjord eller Isefjorden. Konkurrencen er for alle, der har lyst til at være med til at fange en havørred, tage et billede af fangsten og bagefter slippe fisken fri.

Læs også: Ta med ud og fisk

En god flue på krogen kan måske være med til at øge chancerne for fangsten, og Fishing Zealand plejer at have nogle fælles fluebindingsaftener, men de er aflyst i år på grund af corona-virussen fortsatte hærgen.

I stedet for har Fishing Zealand fået en række dygtige og kendte fluebindere og - fiskere til at indspille nogle videoer, der kan ses på Youtube.

De inviterede fluebindere vil, udover at binde fluer, fortælle om, hvordan fluerne fiskes, hvornår de er mest effektive, krydre med gode fangsthistorier, fortælle om deres fortrukne grej, samt give et par hotte tips til kystfiskeriet netop nu.

Man kan finde mere information på Fishing Zealands hjemmeside samt link til deres YouTube kanal her: https://fishingzealand.dk/bindesession/fluebinding-paa-fishing-zealands-youtube-kanal-d-4-februar/.

Fishing Zealand er et tværkommunalt projekt, der arbejder om at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og at forbedre fiskemulighederne i hele regionen. Medlemskommunerne er Vordingborg, Guldborgsund, Næstved, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Kalundborg og Odsherred.