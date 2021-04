Andreas Hermansen var på ny en af FC Roskildes dominerende spillere i den flotte sejr, ind til han gik ud for at skåne sit ene ben 10 minutter før tid. (Arkivfoto: Mie Neel.)

Flot sejr over topholdet: Nu kan FCR se fremad

Efter en flot sejr fredag aften hjemme i Rådmandshaven på 3-1 over det ellers suveræne tophold fra Nykøbing Falster kan FC Roskilde nu begynde at se fremad mod en lysere fodbold-fremtid.

Med det fornemme resultat fik FCR ny luft til bunden og en truende nedrykning til Danmarksserien. Til gengæld er der stadig 4 point op til en placering blandt de seks bedste i 2. Division Øst, som er betingelsen for at kunne fortsætte i landets tredjebedste række, der i næste sæson omdøbes til 1. Division.

Hos klubbens ledelse og de nye lokale ejere har man også slået sig til tåls med, hvis det bare kan lykkes at overleve i en ny 2. Division ved at sikre sig en plads fra og med nummer 7 til og med 10.

Både formanden, advokat Rune Tarnø, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen var bagefter lykkelige over det gode resultat - og ikke mindst det gode fodboldspil med en meget stærk kampvilje, som holdet demonstrerede på denne aften.

Helt efter skræk-start Roskildes helt store helt i dette opgør blev Jannik Hansen, der scorede alle tre mål på et ægte hattrick, dvs. i rap. Men flere andre på holdet ydede også en meget stor indsats, f.eks. den stærke stopper Andreas Hermansen, den løbevillige angriber Monday og målmand Frederik Vang, som også måtte gribe ind i mange tilfælde.

Kampen startede ellers skrækkeligt for FC Roskilde, der slet ikke virkede klar. Gæsterne sværmede om hjemmeholdets mål med flere gode muligheder, og bolden kom dårligt udenfor eget straffesparksfelt.

Derfor var det helt logisk, at Nykøbings Mathias Kristensen allerede efter 5 minutter kunne lægge en følt afslutning op i det lange hjørne uden en chande for den sprællende Frederik Vang.

De få FCR-folk fra ledelsen, der overværede kampen, frygtede allerede, at deres hold nu skulle blive kørt helt over, men heldigvis fik Roskilde-spillerne efterhånden kæmpet sig bedre og bedre ind i kampen.

Det blev også til flere behjertede forsøg, der dog aldrig blev helt farlige. I den anden ende var gæsterne fortsat farlige og fik en friløber efter et FCR-koks, men den kom Frederik Vang fornemt ud og klarede i en direkte duel.

Magnus Hansen fik en friløber, som han dog sendte over gæsternes mål, men så tog Jannik Hansen fat på sit mål-show.

Kun 10 minutter efter brød Mehmet Coskun flot igennem på venstre fløj og afdriblede flere modstandere, før han serverede en lækkerbidsken for Jannik Hansen , der lige nøjagtig fik raget kuglen forbi Storm.

Jannik Hansen kunner endda også have scoret en fjerde gang, da han mellem sit andet og tredje mål fik fyret en flot halvflugter af med retning mod netmaskerne. Men her viste Jannich Storm så klassen ved at kaste sig vandret og vippe det gode forsøg udenom stolpen.