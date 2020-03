Nationale tests bliver sandsynligvis aflyst på Roskildes folkeskoler i år. Et flertal i skole- og børneudvalget vil ikke gennemføre testene, fordi de ikke virker optimalt, og det på Christiansborg derfor er besluttet at revidere dem. Foto: Kristian Jørgensen

Flertal vil aflyse nationale test

Roskilde - 04. marts 2020 kl. 15:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolerne i Roskilde kommer formentlig alle sammen til at droppe de nationale tests i år.

De dur ikke, som de skal, og derfor vil et bredt flertal i Folketinget ændre de nationale tests. Derfor har de givet alle landets skoler mulighed for selv at beslutte, om de vil droppe at gennemføre testene i år.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, om det skal være op til den enkelte skole, om de vil teste børnene, eller om det skal være en politisk beslutning. I Roskildes tilfælde har skole- og børneudvalget valgt selv at udstikke retningen.

- Jeg har selv den holdning, at man man centralt (på Christiansborg, red.) skulle have taget beslutning på sig, om skolerne skulle gennemføre de nationale tests. Nu tager vi så den beslutning, at de ikke skal afholdes, for det synes vi ikke, de skal have sammenstød om på de enkelte skoler, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

V vil teste videre Udvalget er dog ikke enige om, at det er en god idé, at skolerne ikke skal teste eleverne i år.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten vil droppe testen, mens Dansk Folkeparti og Venstre er imod.

- Når man tager det her op i forligskredsen på nationalt niveau og faktisk har besluttet at sende de tests på værksted, synes vi ikke, at vores skoler skal gennemføre dem i den periode. Det giver ikke mening, når alle er enige om, at de skal gennemgås og tilpasses ud fra de fejl og mangler, en ekspertgruppe har konstateret, siger Jette Henning.

Stadig et værktøj Sagen slutter dog ikke med det. Venstre ville holde fast i de nationale tests, og da de kom i mindretal i skole- og børneudvalget, har de nu bragt sagen i byrådet.

Gruppeformand Jette Tjørnelund mener, at de nationale tests trods deres mangler stadig er et vigtigt værktøj i en situation, hvor flere af Roskildes skoler døjer med strukturændringer, højt vikarforbrug og et stigende antal elever med behov for særundervisning.

- Hele pointen er, at de nationale tests kan give et samlet billede på tværs af landets skoler. Det kan være, testen ikke rammer plet ned på den enkelte elev, men man får en indikation på, hvilken vej det går. Det er ligesom at tage temperaturen: Man kan godt se, om man har feber, selvom termometeret viser en streg forkert. Jeg mener, det er værdifuldt, at forældre, skoler og lærere kan sammenligne med, hvad der sker på andre skoler. Især med de udfordringer, vi har på nogle skoler, som gerne skulle tilbage på sporet igen, giver det god værdi at sammenligne sig med andre ved at gennemføre nationale tests, siger Jette Tjørnelund.

Der findes andre tests Jette Henning er uenig i, at de nationale tests stadig kan bruges til at sammenligne skoler.

- Når man har besluttet sig for, at der er nogle ting, der ikke er optimale med de tests, og at de skal revideres, synes jeg ikke, det giver mening at sætte vores skoler til at gennemføre de tests. Så har jeg tiltro til, at lærerne på anden vis kan afdække elevernes faglige niveau i den periode. Der bruges jo andre tests end de nationale i vores skoler, hvor man kan afdække for eksempel læsefærdigheder, siger skole- og børneudvalgsformanden og tilføjer, at medarbejderne også har anbefalet ikke at afholde de nationale tests i år.

Test af de svageste Det kan dog være, at nogle skoler skal teste alligevel. De 20 procent dårligst præsterende skoler på landsplan skal ifølge lovforslaget stadig gennemføre de nationale tests. Jette Henning ved ikke på stående fod, om nogle af Roskilde skoler falder inden for de 20 procent. I forrige skoleår (2018/2019) klemte Roskildes dårligst præsterende skole sig lige nøjagtigt over de nederste 20 procent.

Egentlig er lovforslaget, der giver mulighed for at droppe de nationale tests i år, ikke vedtaget endnu. Det sker efter planen 14. april, men eftersom alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten og Alternativet stod bag forslaget 27. februar, er der næppe risiko for, at skolerne alligevel skal nå at teste inden 30. april, som ellers er fristen for at gennemføre de nationale tests.

Kan vente for længe Ingen kan dog vide endnu, hvornår de nye og forbedrede nationale tests er klar, påpeger Jette Tjørnelund. Det bruger hun som argument for at fortsætte med de fejlbehæftede tests.

- Vi kan lige så godt fortsætte med det, vi har, selvom det ikke er perfekt. Det er ikke en plat og krone-test, som kun kan give to udfald, så det giver en retning, og hvis noget er galt i 4. klasse, er der ingen grund til at vente med at teste til 9. klasse. Vi kan lige så godt få et fingerpeg, så vi kan blive nysgerrige og rette op, siger hun.