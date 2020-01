Beslutningen om kun at oprette to klasser på Absalons Skole dækker flere principielle diskussioner, som kastede en del palaver af sig i byrådet. Foto: Sara Paulsen

Send til din ven. X Artiklen: Flertal står fast på færre skoleklasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal står fast på færre skoleklasser

Roskilde - 30. januar 2020 kl. 15:57 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe forældre fra Absalons Skole i Roskilde troppede onsdag op i byrådssalen i et forsøg på at råbe politikerne op og undgå, at den hidtil tresporede skole kun får to børnehaveklasser efter sommerferien på grund af en politisk beslutning, da skolen har ansøgere til tre fulde klasser.

Det risikerer at spolere en velfungerende skole, og konsekvensen af at oprette to klasser med hele 26 børn kan både være ringere trivsel for børnene, og at man alligevel hurtigt må dele klasserne, da byskolen ligger i et område med stor tilflytning - blandt andet til det nye kvarter på slagterigrunden.

Sådan lød nogle af argumenterne, som over 400 har støttet i en underskriftindsamling, og som også blev delt af flere partier i byrådet. Men lige lidt hjalp det, for flertallet førte beslutning igennem.

Ender i privatskole? Skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S) har selv haft børn på Absalons Skole og været glad for den, men fandt tungere argumenter for kun at tildele skolen to nye klasser.

Godt nok er der som udgangspunkt frit skolevalg, men kun til en vis grad. Man kan fylde klasserne op med børn, der søger skolen udefra, men i Absalons Skoles tilfælde vil en tredje klasse udelukkende bero på 25 børn fra andre distrikter. Børnene fra deres hjemdistriktet giver kun to klasser med 18 og 19 elever, og dem kan man så fylde op med søskende til børn, der allerede går på skolen.

Facit lyder derfor, at en tredje klasse vil udhule elevgrundlaget for andre skoler, ikke mindst når deres søskende også skal i skole, og desuden vil den koste en halv million kroner ekstra om året.

Mindre til hvert barn Andre partier vil lade andre hensyn veje tungere. For eksempel at man ved at afvise forældrenes skoleønske risikerer at sende flere børn væk fra folkeskolen og over i privatskolerne.

- Vi synes først og fremmest, at det er vigtigt med elever i vores folkeskoler, og hvis vi ikke giver den mulighed, frygter vi, at privatskoleprocenten stiger, og der bliver øget flugt fra folkeskolen, sagde Enhedslistens Henrik Stougaard.

Han pegede også på, at det er et problem med klassestørrelser på 26, både fordi det nemt resulterer i klassedeling, og fordi det i sig selv er for mange elever i en klasse.

Den holdning deler den nyklækkede konservative Pierre Kary. Han peger på, at gennemsnittet ligger omkring 21 børn i en klasse, og at flere børn i en klasse betyder mindre opmærksomhed til hvert barn, hvilket kan give børnene en skidt oplevelse med skolelivet fra starten.

- 26 børn er 30 procent højere end gennemsnittet, ikke bare i Roskilde, men i hele landet, og det betyder 30 procent mindre opmærksomhed til de børn. Jeg har svært ved at forklare forældrene på Absalons Skole, hvorfor deres børn skal have mindre opmærksomhed end børn i andre skoler, sagde den tidligere socialdemokrat.

Kan blive for småt Radikale Venstres Jeppe Trolle har stemt for at oprette to klasser med 26 børn på Absalons Skole. Han er også optaget af kvalitet i folkeskolen, men betvivler nogle af argumenterne for, at mindre og flere klasser partout er bedre.

- Klasser kan også blive for små til, at det er godt, sagde han og pegede på, at nogle af naboskolerne, hvorfra nogle børn søger Absalons Skole, i givet fald ville stå tilbage med klasser faretruende nær den nedre grænse på 15 elever.

Camilla Vilby-Mokvist (S) vælger også at se på de skoler, der bliver valgt fra. Hun opfordrer til at løfte kvaliteten her og i den forbindelse lytte til de gode erfaringer fra Absalons Skole, hvor de for eksempel har succes med at opdele sfo'en i små, overskuelige enheder.

12 af byrådets 31 medlemmer stemte for at tildele Absalons Skole tre klasser, mens 19 stemte for to klasser.