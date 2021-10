Se billedserie Et nyt p-hus er på vej på Musicon, hvor planen er at bygge tre i alt. Der er dog politisk uenighed, for en del af p-huset skal kunne spæres af for events, hovedsageligt i forbindelse med aktiviteter i hal 12, som huset bygges sammen med.

Flertal, men tre partier siger nej til events i nyt p-hus

Roskilde - 08. oktober 2021 kl. 14:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

P-hus nummer to er så småt på vej på Musicon. Men politisk er det en varm kartoffel, for skal en del af huset kunne spærres af og bruges til arrangementer?

Tre partier sagde nej i plan- og teknikudvalget, men S og SF stemte for, og dermed tegner der sig et flertal. I forvaltningens indstilling er p-huset præsenteret således:

»Lokalplanen muliggør endvidere en sammentænkning af parkeringshuset og den eksisterende Hal 12, som huser en indendørs skatehal og udgør en bærende identitet i bydelen. En mindre »mellembygning« skal fysisk sammenbinde P-huset med Hal 12 og tjene som skatehallens udvidelse. Dertil er det hensigten, at dele af P-huset lejlighedsvist kan lukkes af for biler og anvendes af Hal 12's brugere til skateaktiviteter, events el. lign.«

Nej til halvt kulturhus - Jeg er ikke imod, at der skal bygges et p-hus - hvis der er behov for det. Men vi skal altså ikke bygge et halvt kulturhus. P-huse bygger vi, fordi der mangler p-pladser. Hvis de også skal bruges til events, så er et p-hus jo kun begrænset nødvendigt. Så bør vi prioriterer flere penge til vores folkeskoler frem for at bygge et halvnødvendigt p-hus på Musicon, siger Merete Dea Larsen (DF).

Mogens Hallager (K) trykkede også på den røde knap.

- Vi bygger p-hus til parkering. Det her ender med lige så meget at være en udvidelse af skaternes faciliteter, og det mener jeg ikke, at tiden er til at bruge penge på. Men det mener flertallet altså, siger han.

Lars-Christian Brask (LA), udvalgets næstformand stemte heller ikke for den fremlagte løsning. Hans modstand bestod dog i noget andet lidt andet.

- Mit nej bunder i en bekymring for administrationen af det her. Skal vi så til at bruge forvaltningens tid på at udstede tilladelser til diverse events og til at sørge for afspærring og skal der søges om tilladelser hos politiet. Vores offentlige instanser har rigeligt med mere fornuftige ting at bruge deres tid på, siger han.

Hvad er problemet? Formanden for udvalget, Jens Børsting (S), har svært ved at se, at problemet skulle blive voldsomt stort.

- I langt de fleste af årets 365 dage er p-huset, helt almindeligt p-hus, der er brug for pladserne på Musicon, det ved vi alle. Men at Hal 12, skaternes hjemmebane, ved enkelte lejligheder kan lægge beslag på en bid af p-huset, synes jeg egentlig bare er fornuftigt. Derfor er vi ikke bekymrede for at sige, ja til at gå videre med det her. Mellembygningen, den der skal binde Hal 12 og p-huset sammen, har i flere år været en del af planerne, siger Jens Børsting.

Lokalplanen bliver sendt i høring den 3. november til den 29. december og den 29. november bliver der holdt borgermøde. P-huset står til at skulle rumme 350-400 biler i op til fem etager, og det skal have indkørsel fra Pulsen lige over for HTX.