Flertal for solcelleplan, men den bliver nok ikke til noget

- Vi går ind for solceller, men vi vil have en præcisering af, hvor de kan ligge, lige som vi for år tilbage lavede en plan for placering af vindmøller, siger Marianne Kiærluff.

- Det her udspringer af en konkret sag fra Herringløse, hvor to personer ønsker en solcellepark på 100 hektar. Vi er nogle stykker, der klart har sagt fra over for det projekt, men derfor synes jeg ikke, vi skal have en decideret solcelleplan. Ved at lave den plan bekymrer vi en masse borgere unødigt. Påvirker det min huspris, bliver det grimt. Der er mange ting at bekymre sig over, hvis man kan blive nabo til en solcellepark. Jeg ser ingen grund til at sætte de bekymringer i hovedet på en stribe borgere ved at udpenge områder, hvor der kan etableres solcelleparker, som måske aldrig bliver realiseret, siger formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S).