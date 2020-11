Skadestuen i Roskilde skal fortsat have læger hele døgnet, har et stort flertal i Region Sjællands forretningsudvalg besluttet. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Flertal bevarer skadestuen med døgn-lægerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal bevarer skadestuen med døgn-lægerne

Roskilde - 23. november 2020 kl. 13:40 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Et stort flertal i Regions Sjælland vil bevare læger hele døgnet på skadestuen i Roskilde og Næstved, fremgik det på mødet i regionens forretningsudvalg mandag.

Her ønskede De Radikale, at skadestuerne i regionens to største byer kun skulle være bemandet med læger i tidsrummet fra klokken 12-22, sådan som det tidligere var tilfældet.

Men de øvrige partier ønskede at fortsætte den nuværende ordning, så der også er læger om natten. Den blev indført for et år siden som et forsøg over flere år.

Skadestuer med læger hele døgnet var en del af konstituerings-aftalen efter valget i 2017, da S-DF-SF og LA dannede et nyt flertal.

I en rapport til Forretningsudvalgets møde var det efter det første år opgjort, at antallet af besøgende på skadestuen i Roskilde er vokset fra 4.696 om året til 5.885, og i Næstved er tallet steget tilsvarende.

Prisen for det har været knapt 10 mio. om året. Flertallet finder, at pengene faktisk er givet godt ud, fordi det giver en vigtig tryghed i de to store byer, der rummer en betydelig del af regionens befolkning.

Undersøger andre byer

Gennem det kommende år skal der nu holdes øje med besøgstallet på skadestuerne i alle regionens hospitalsbyer. Så kan man også kan se, hvor mange der kommer om natten i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F. og Køge.

Fra Roskilde deltog tre medlemmer af forretningsudvalget i beslutningen om at fortsætte med læge-skadestuen: Jorun Bech (S), Tina Boel (SF) og Gitte Simoni (DF).

Sidstnævnte fremhæver samtidig, at regionsrådet nu har besluttet at beholde en større del af sygehuset, så der bliver plads til endnu flere senge og funktioner i fremtiden.