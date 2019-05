Kim Ove Olsen er direktør for Spring Nordic, som bor i CAT-bygningen ved RUC. Boligselskabet Sjælland vil gerne købe ejendommen og lave den om til ungdomsboliger. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Flere ungdomsboliger på vej ved RUC

Yderligere 84 ungdomsboliger vil se dagens lys i Trekroner, formentlig med indflytning om tre år.

Det er repræsentantskabet i Boligselskabets Sjælland, der har besluttet at gå videre med planerne, som indtil videre kun er løst beskrevet. Der er også mange formelle forhindringer, der skal ryddes af vejen, før boligerne kan bygges. For eksempel ejer boligselskabet slet ikke bygninger endnu.

- Men det regner vi med at komme til. Vi forhandler om det med CAT-fonden og med kommunen om at lave ungdomsboliger, og hvis kommunen siger ja, går vi for alvor i gang med arbejdet, siger Boligselskabet Sjællands direktør, Bo Jørgensen.

I dag ejes ejendommen af CAT Ejendomsselskab A/S, som for 70 procents vedkommende ejes af Fonden CAT. De resterende ejere er Roskilde Kommune, Nordea og Finansiel Stabilitet. Fonden har eksisteret i 30 år og har haft investering i iværksættervirksomheder som sit primære mål, først under navnet Forskerparken CAT - Center for Avanceret Teknologi - siden som Capnova og fra i år under navnet Spring Nordic.

- Det er efterhånden længe siden, at bestyrelsen har sagt, at vi skulle koncentrere os om investeringer og lade være med at være boligselskab. Af samme årsag har vi også haft ejendommen til salg i noget tid, siger Kim Ove Olsen, direktør for Spring Nordic.

Han understreger, at Spring Nordic ikke har planer om at forlade Roskilde, men hvor i byen den fremtidige adresse bliver, er der stadig god tid til at finde ud af.

Den nuværende CAT-bygning er på 1840 etagemeter, som skal bygges helt om i det indre. I det ydre vil der ifølge Bo Jørgensen ikke ske ændringer.

På den matrikel på Universitetsvej, hvor bygningen ligger, er der imidlertid mulighed for at bygge endnu en bygning af samme størrelse. Den mulighed har Boligselskabet Sjælland i sinde at udnytte, så der bliver tale om 3680 etagemeter svarende til cirka 84 ungdomsboliger, hvor huslejen forventes at blive omkring 3500 kroner om måneden.

