Politiet modtog i weekenden flere anmeldelser om indbrud i Jyllinge. Foto: Kenn Thomsen

Flere ubudne gæster på spil i Jyllinge

Roskilde - 16. august 2021 kl. 12:22

Ferietid er ofte lig med øget aktivitet blandt indbrudstyve. Det har flere beboere i Jyllinge måttet sande, efter der over weekenden løb flere anmeldelser ind om, at man havde haft ubudne gæster på besøg.

Første »visit« blev anmeldt fredag aften og havde foregået i en bolig på Krydservej, hvor et vindue var blevet opbrudt, sådan at indbrudstyven kunne få adgang til husets soveværelse. Der var intet overblik over, hvad der måtte være blevet stjålet.

Senere fredag anmeldte en boligejer på Skibsvej, at der her ligeledes var blevet opbrudt et vindue. Herfra havde gerningsmanden kunnet bevæge sig rundt til alle rum i boligen på nær stuen. Smykkekasser var væltet ud på senge, og to bærbare computere af mærket Lenovo var formentlig blevet stjålet ved indbruddet. Derudover var der ikke nærmere overblik over tyvekosterne.

Lørdag eftermiddag var det så i en bolig på Sydtoften, at man kunne konstatere, at der var lange fingre på spil. Gerningsmanden havde her fået adgang gennem et badeværelsesvindue, hvor vinduesrammen var aftaget og ruden aflistet. Skabe og skuffer var efterladt åbne, og selvom der ikke kunne fastslås et fuldkomment overblik over alt, der var blevet taget, manglede i hvert fald tasker, jakker og sølvtøj.

Endelig anmeldte en beboer på Ternevej søndag formiddag et indbrud. Endnu en gang var et vindue blevet opbrudt, og skuffer, skabe samt huset var generelt blevet gennemrodet. Anmelderen kunne ikke sige, hvad der var blevet taget ved indbruddet.