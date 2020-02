Udvalg vil sikre ro omkring Nordskolen, der er en sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen. Foto: Lars Kimer

Flere penge til Nordskolen skal afværge klassedeling

Roskilde - 05. februar 2020 kl. 12:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal der sikres ro på for Nordskolen efter måneder med usikkerhed om skolens struktur og nødvendigheden af klassesammenlægninger på tværs af to matrikler - foruden et galopperende underskud på 15 millioner kroner.

Derfor vil skole- og børneudvalget nu ændre pengetildelingen til den sammenlagte skole, så den får penge, som var der stadig tale om to skoler, blot med fælles ledelse.

Det betyder, at skolen ikke længere vil være nødsaget til at sammenlægge en række klasser på tværs af de to afdelinger, Jyllinge og Baunehøj.

Prisen kommer til at lyde på tre til fem millioner kroner ekstra om året, fordi skolen skal have tildelt penge til yderligere 5-9 klasser.

Det er nødvendigt Hvordan de penge skal findes, har skole- og børneudvalget dog ikke besluttet. Det vil sige, at de ikke vil finde dem inden for eget område, og derfor skal budgetforligspartierne (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) mødes for at sikre finansieringen.

I udvalget er der dog enighed om, at det er vejen frem. Foruden de tre forligspartier har Venstre stemt for, mens SF og Enhedslisten undlod at stemme, fordi de ønskede helt at rulle historien tilbage og annullere skolesammenlægningen.

- For Socialdemokratiets side handler det meget om, at vi ønsker at skabe størst mulig ro og tryghed omkring Nordskolen, både økonomisk og fagligt og for børn, forældre og ansatte. Det mener vi, det her kan bidrage til, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Må have set det komme Dansk Folkepartis Gitte Simoni mener også, det er den eneste vej frem, så børnene ikke skal tages som gidsler. Hun mener ellers, at skolebestyrelsen burde have set det komme, da de inden sammenlægningen tog et aktivt valg om at have 0.- 9. klasse på begge matrikler, vel vidende at det ville kræve klasseoptimeringer. Dem har de så ikke arbejdet aktivt for med den konsekvens, at der nu mangler penge.

- De har vidst, hvilke konsekvenser der var ved at tage det valg. Vi kan bare konstatere, at de ikke er kommet i mål med det. Det betyder, at vi nu må lægge de penge ind i ressourcemodellen, så vi kan komme videre for børnenes skyld, siger Gitte Simoni.

Hun vil have en række konkrete forslag med til forligsgruppens møde på mandag om, hvor pengene kan findes. Blandt andet på kulturområdet.

- Pengene skal ikke finde inden for skole- og børneudvalgets område. Vi kan simpelthen ikke stå inde for, at det er de andre skoler eller institutioner, der skal stå for, så det må vi diskutere i budgetforligskredsen, sige Gitte Simoni.

Venstre er ikke med i budgetforliget, men forventer, at der bliver fundet en løsning, så byrådet kan vedtage den nye model for Nordskolen.

- Jeg mener, det er en bunden opgave. Nu må der sikres ro på Nordskolen, og jeg er meget tilfreds med nu at få slået fast, at der skal være 0.- 9. klasser på begge matrikler, siger Jette Tjørnelund, der sammen Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har fået vedtaget et forslag om mere gennemsigtighed om Nordskolens og andre skolers økonomi fremover.

Privatskole afværget? De ekstra penge til Nordskolen modsvarer nogenlunde, hvor meget budgettet skrumpede ved sammenlægningen. Derudover må der nu tilføres skolen snesevis af millioner over nogle år for at lappe på dens overforbrug, men Jette Henning ser ingen anden udvej end at tilføre skolen de ekstra penge.

- Vores ønske er at skabe ro og tryghed omkring skolen, og derfor mener vi, det er nødvendigt at gå denne her vej, siger hun.

Forældre i Jyllinge har taget initiativ til en ny privatskole i tilfælde af, der ikke bliver skabt tryghed omkring Nordskolen. Det har dog ikke spillet ind på beslutningen.

- Nu står det altid forældrene frit for at åbne en privatskole. Det er klart, at det vil ærgre mig, hvis det sker på baggrund af, at forældrene ikke føler, Nordskolen er den gode skole, jeg faktisk mener, den er, og som skolebestyrelsen og ledelsen arbejder for. Men denne her beslutning havde vi truffet, uanset om der havde været et privatskoleinitiativ eller ej, for vi mener, der er brug for den ro omkring Nordskolen, siger udvalgsformanden.