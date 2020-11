Med ekstra kapital skulle anfører Andreas Hermansen (nr.17) og de øvrige FCR-spillere få bedre muligheder for at levere gode resultater til foråret.

Flere penge på vej til FC Roskilde

Fredag middag var der indkaldt til topmøde i Roskilde Idrætspark, hvor deltagerne diskuterede muligheden for at skaffe flere penge til FC Roskilde. Det skal sikre en bedre drift og et bedre sportsligt niveau efter vinterpausen, efter at holdet i år er rykket ud af 1. division og nu frister en tilværelse i nederste del af 2. Division Øst - under byens anden klub, Roskilde KFUM.