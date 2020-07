Flere patruljer efter cigarettyv

Fem-syv unge mænd var kommet ind i Netto for at købe spiritus og cigaretter, og mens den ene var ved at betale for sprutten, stak en anden af med fem-seks af de cigaretpakker, som lå på båndet. Ekspedienten gjorde manden opmærksom på den manglende betaling, men han fortsatte ufortrødent og var altså ikke til at finde.