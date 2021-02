Arild Batzer (ja, nr. to fra venstre) glæder sig over hele tre nye prisnomineringer til forlagets forfattere.

Flere nomineringer til forlags forfattere

Efter en stille tid for forlaget i Ringstedgade, er der atter kommet øget opmærksomhed i form af en lang række anmeldelser af forlagets udgivelser. Og nu er tre af forlagets forfattere tilmed blevet nomineret til nogle af branchens fineste priser - to norske og en stor udenlandsk.

Først blev Jon Fosse og Beate Grimsrud nomineret til Kritikerprisen, så blev Malin C.M. Rønning nomineret til Tarjei Vesaas' debutantpris. Og sidst på dagen blev Jon Fosse nomineret til Dublin Literary Award, tidligere kendt under navnet IMPAC-prisen.

Sidstnævnte pris er verdens største litteraturpris på hele 100.000 Euro, som forlagets norske forfatter Per Petterson også fik i sin tid, hvilket blev en del af hans internationale gennembrud.

Således opmuntret ser Arild Batzer frem til, at boghandlerne atter får lov at åbne, for selv om bøger kan købes online, så bliver salget bare ikke det samme uden boghandlerne.